Juventus prosegue il pressing per Osimhen

La Juventus non perde di vista il sogno Osimhen, nonostante le recenti acquisizioni e gli ostacoli economici. Con un occhio rivolto al futuro e un pressing incessante, i bianconeri cercano di assicurarsi uno degli attaccanti più desiderati del momento. La sfida tra ambizioni sportive e limiti finanziari si fa sempre più intensa, alimentando la speranza di vedere il nigeriano vestire presto la maglia della Vecchia Signora. I prossimi giorni saranno decisivi per questa trattativa emergente.

Victor Osimhen: il sogno juventino tra ambizioni e ostacoli economici La Juventus continua la trattativa per Victor Osimhen nonostante l’arrivo di Jonathan David. I bianconeri vogliono costruire un attacco competitivo per poter tornare al top. Il centravanti nigeriano, con la sua fisicità esplosiva e il fiuto per il gol, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, prosegue il pressing per Osimhen

In questa notizia si parla di: osimhen - juventus - prosegue - pressing

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

? , Jonathan David (LOSC Lille ? Juventus | Parametro 0) Terminato il Mondiale per Club, anche per la Juventus è arrivato il momento di fare calciomercato. Lasciata alle spalle l'ennesima stagione insign Vai su Facebook

Juve, Comolli negli Usa per parlare con Vlahovic: il mercato bianconero dipende da Dusan; Calciomercato Napoli, la Juventus in pressing su Osimhen: Giuntoli lo vorrebbe in bianconero; La Juventus pronta a tornare prepotentemente sul mercato dopo il Mondiale per Club: obiettivi Ederson e Osimhen.

Juventus, pressing finale per Osimhen: si attende il sì dell’attaccante - In questo momento la Juventus è concentrata sulla grande sfida contro il Real Madrid al Mondiale per Club, ma gli addetti ai lavori sono concentratati anche sul mercato che entra nel vivo da oggi, 1 ... Scrive sportpaper.it

Calciomercato Juventus: continua il pressing per Osimhen - MSN - Saverio Fattori La Juventus deve programmare la prossima stagione anche se, il prossimo 14 giugno, inizierà il Mondiale per Club. Come scrive msn.com