Vlahovic Milan si accende! Il serbo apre ai rossoneri legame forte con Allegri | la Juve ha pronto un piano per agevolare l’addio

Vlahovic, il protagonista del mercato estivo, apre le porte al Milan, alimentando un duello emozionante con i rossoneri. Con un forte legame con Allegri e un piano Juventus pronto a facilitare l'addio, il suo futuro si tinge di nuove possibilità . La partita tra le grandi squadre italiane si infiamma: il trasferimento del serbo potrebbe cambiare gli equilibri di Serie A. La prossima mossa è tutta da scoprire.

nel corso dell’estate. Il futuro di Dusan Vlahovic  alla Juve  potrebbe essere legato a un possibile trasferimento al Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Vlahovic  e Massimiliano Allegri  si sono intensificati, e l’idea di un passaggio al Milan  sta cominciando a prendere forma. Per ora, siamo ancora ai preliminari, con i contatti avviati in modo informale per sondare la disponibilitĂ del giocatore, ma sembra che Vlahovic  non sia indifferente alla possibilitĂ di vestire la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com