Maxi incendio a Fiumicino | in fiamme capannoni e rifiuti nube nera su Roma sud-ovest

Un vasto incendio ha devastato Fiumicino nella mattinata di lunedì 7 luglio 2025, con fiamme ardenti che avvolgono capannoni industriali e cumuli di rifiuti, creando una colonna di fumo nero visibile da lontano. La nube tossica si dirige verso Roma sud-ovest, rendendo l’aria irrespirabile e allarmando residenti e autorità. La situazione è sotto controllo, ma le conseguenze sono ancora da valutare: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di lunedì 7 luglio 2025 a Fiumicino, precisamente in via della Corona Boreale, all’altezza del civico 115, nei pressi di via Idra. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali e cumuli di rifiuti, generando un’enorme colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. L’aria è diventata irrespirabile già . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maxi incendio a Fiumicino: in fiamme capannoni e rifiuti, nube nera su Roma sud-ovest

In questa notizia si parla di: incendio - fiumicino - fiamme - capannoni

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

Incendio in azienda di trasporti a Parma, verifiche su amianto. PARMA, 17 GIU - Questa mattina alle 6.40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'attività industriale in Strada Nuova Naviglio 10 a Parma. La ditta coinvolta è la Plastoblock Italiana Vai su Facebook

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti. Colonna di fumo nero invade Roma sud ovest; Roma, incendi da Fiumicino a Primavalle: si indaga su roghi dolosi. Cosa sappiamo; Maxi incendio a Roma, brucia capannone occupato: al via monitoraggio dell'aria. Odore di bruciato in città.

Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: colonna di fumo a Parco Leonardo. Voli regolari - A pochi giorni dall’esplosione di via Gordiani un ‘altra imponente colonna di fumo si alza sul cielo di Roma all’altezza dell’aeroporto ... Segnala roma.repubblica.it

Vasto incendio a Fiumicino vicino al Parco Da Vinci, colonna di fumo nera visibile da chilometri - Un incendio è divampato stamattina, una fitta colonna di fumo nera è visibile da chilometri ... Da fanpage.it