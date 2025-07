Il volo della Divina Klaynn e la birra Baladin barley wine

Il volo della divina Klaynn si unisce alla ricchezza di Birra Baladin Barley Wine, un tesoro dal colore tonaca di frate, senza schiuma né gassatura, evocando la robustezza dei grandi vini come Porto, Madeira e Marsala. Questo mix unico di aromi intensi e persistenze avvolgenti trasporta i sensi in un viaggio tra terre calde e tradizioni millenarie. Un'esperienza che conquista e sorprende, lasciando il palato desideroso di scoprire ancora di più.

Un Barley wine color tonaca di frate, privo di schiuma e gassatura che riporta alla mente la robustezza di vini come il Porto, il Madeira, ma anche di un bel Marsala, arso dal sole della Sicilia.

