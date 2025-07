Gold Cup il Messico di Gimenez trionfa in finale contro gli USA

Il Messico di Gimenez conquista la Gold Cup, battendo gli USA 2-1 in un emozionante finale. Con questa vittoria, il “Tri” sigla la decima affermazione nella storia del torneo, consolidando la propria supremazia nella CONCACAF. Un trionfo che celebra il talento e la determinazione della nazionale messicana, con il rossonero in campo all’86 minuto a testimonianza del suo contributo decisivo. La vittoria è una vera e propria festa per tutto il paese.

Gold Cup, trionfa il Messico di Gimenez: battuti gli USA 2-1 in finale. Decima vittoria nella storia per il "Tri", rossonero in campo all'86.

Milan in nazionale, Gimenez mette la sua firma col Messico in Gold Cup - Milan e nazionale, un binomio che continua a regalare emozioni. Dopo le imprese di Gimenez con il Messico nella Gold Cup, il talento rossonero si fa ancora più grande, portando in alto il nome del club in campo internazionale.

