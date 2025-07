Calcio Napoli è fatta | scambiati tutti i documenti col Psv per Noa Lang

Il Calcio Napoli si prepara a sorprendere i suoi tifosi con l’arrivo di Noa Lang, considerato il terzo grande colpo di mercato della stagione. Con un’operazione da 28 milioni di euro, il club partenopeo ha concluso l’affare scambiando tutti i documenti col PSV, consolidando così la sua strategia di rinforzare l’attacco sotto la guida di Conte. L’entusiasmo è alle stelle: il nuovo acquisto promette di portare energia e talento alla squadra.

Noa Lang si può considerare a tutti gli effetti il terzo acquisto del mercato estivo del Calcio Napoli: l’esterno offensivo è il colpo voluto da Conte. “Here we go! Il Napoli ha raggiunto un accordo per ingaggiare Noa Lang dal PSV per 28 milioni di euro. Il Napoli ha scambiato i documenti col PSV per . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, è fatta: scambiati tutti i documenti col Psv per Noa Lang

