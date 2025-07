Donnarumma | Sono molto scosso non era mia intenzione fare del male a Musiala

Donnarumma, profondamente scosso dalle accuse, ha voluto chiarire la sua posizione: non era assolutamente sua intenzione causare danno a Musiala. La vicenda ha scatenato un'ondata di critiche ingiuste e di commenti pesanti che stanno mettendo alla prova il portiere. In un momento così delicato, il suo sincero dispiacere emerge come un gesto di umanità e sincerità, dimostrando che dietro ogni errore c'è sempre un cuore che batte.

Continuano le assurde critiche a Donnarumma per l’uscita su Musiala, che ha causato la rottura del perone del fantasista del Bayern (resterà fuori 4 mesi, come abbiamo scritto qui ndr). Il portiere, devastato dalla shitstorm che lo sta colpendo su tutti i social e da parte di molti addetti ai lavori stranieri, ha fatto sapere alla Gazzetta dello Sport di sentirsi dispiaciuto e che – ovviamente – non volesse ferire il giocatore. Poi è intervenuto alla Rosea anche il suo agente Raiola, che ha fatto le veci del portiere. Di base Donnarumma non ha fatto che altro che tentare un’uscita per andare sul pallone, come fanno tutti i portieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma: «Sono molto scosso, non era mia intenzione fare del male a Musiala»

