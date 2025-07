Caldo africano sotto attacco | ecco temporali grandinate e calo temperature

Il caldo africano sta vivendo un vero e proprio colpo di scena, con temporali intensi, grandinate e un brusco calo delle temperature. Le regioni del Centro-Nord sono state letteralmente sconvolte da questo spettacolo meteorologico, segnando una svolta inattesa dopo settimane di afa opprimente. La natura si prepara così a un nuovo equilibrio, regalando un sollievo momentaneo ma anche un promemoria della sua imprevedibilità .

(Adnkronos) – L’anticiclone africano è stato messo a dura prova in queste ore dall’ingresso di un fronte freddo che però ha causato numerosi temporali, anche violenti. Le aree che hanno visto maggiormente questo stravolgimento meteo sono state quelle del Centro-Nord, dove l’ingresso d’aria più fresca ha scatenato violenti temporali con colpi di vento e grandinate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

