La Balzana | Il docu-film sul riscatto dei beni confiscati alla camorra arriva a Santa Maria La Fossa

La Balzana, il docu-film che racconta il riscatto dei beni confiscati alla camorra, arriva a Santa Maria La Fossa, la terra che gli dà voce. Dopo l’anteprima a Roma, questa proiezione rappresenta un momento di grande significato per la comunità locale e per chi crede nel cambiamento. Appuntamento all’8 luglio 2025 alle 20:45 in Piazza Europa, un’occasione per riflettere e sognare un futuro di legalità e rinascita.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l'anteprima alla Casa del Cinema di Roma, il docu-film " La Balzana. La storia del più grande bene confiscato alla camorra", diretto da Luca Marconato, verrà proiettato nella sua terra d'origine. L'appuntamento è fissato per l' 8 luglio 2025, alle ore 20:45, in Piazza Europa a Santa Maria La Fossa (CE). L'evento è promosso e organizzato da Agrorinasce, società che da anni si occupa della riqualificazione e della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, tra cui proprio "La Balzana", protagonista del docu-film. Questa proiezione rappresenta un'opportunità unica per la comunità locale e non solo, di approfondire una storia di riscatto e legalità, simbolo della possibilità di trasformare un passato di illegalità in un futuro di sviluppo sociale ed economico.

