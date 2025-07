Prof dà del cretino a un alunno a Sassuolo Cassazione | E' giusto sanzionare il docente

La vicenda del professore D224 a Sassuolo solleva importanti questioni sulla disciplina scolastica e le sanzioni disciplinari. Dopo aver ricevuto una censura dal preside per un insulto rivolto a uno studente, l'insegnante ha tentato di fare ricorso, ma la Cassazione ha confermato la validitĂ della sanzione. Una decisione che sottolinea come, nel contesto scolastico, il rispetto tra docente e alunno resti fondamentale per un ambiente educativo armonioso.

Chiama un alunno «cretino», il preside lo censura e il prof fa ricorso. La Cassazione: «Ha ragione in dirigente scolastico» - In un caso che ha fatto discutere, la Cassazione si è pronunciata a favore del dirigente scolastico, ritenendo proporzionata la censura scritta inflitta a un insegnante di Sassuolo per aver chiamato un alunno «cretino».

