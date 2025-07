L’evasione di Andrea Cavallari e la rabbia dei parenti delle vittime il padre del 26enne | Si consegni alle autorità

L’assenza di Andrea Cavallari, il 26enne coinvolto nella tragedia di Corinaldo, ha scatenato un’ondata di rabbia tra i genitori delle vittime. Mentre il giovane si è reso irreperibile dopo aver ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea, la tensione cresce e si chiede con insistenza che il padre del ragazzo si consegni alle autorità, assumendosi le proprie responsabilità in una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

