Incidente in moto in Valtrebbia | morto 68enne pavese

Tragedia in Valtrebbia: un uomo di 68 anni di Pavia perde la vita in un incidente in moto, precipitando nel vuoto e lasciando tutti sconvolti. La sua sparizione ci ricorda quanto sia sottile il confine tra libertà e rischio sulle strade. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure di sicurezza necessarie.

Pavia, 7 luglio 2025 – Un uomo di 68 anni di Pavia è morto in u n incidente stradal e avvenuto nel pomeriggio di ieri- domenica 6 luglio – in Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Era in moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato per 30 metr i nel dirupo di fianco alla strada statale 45. Trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Parma, è morto dopo poche ore.

