Jeff Jarrett | Sean Waltman ha rivoluzionato il wrestling merita la Hall of Fame da solo

Jeff Jarrett non si trattiene quando si parla dello status di Sean Waltman nella WWE Hall of Fame: secondo lui, è arrivato il momento che la WWE riconosca il giusto merito all’uomo conosciuto come X-Pac con un’induzione da solista. Waltman è già un raro caso di doppia introduzione nella Hall of Fame, essendo stato inserito come membro sia della D-Generation X che della nWo. Tuttavia, Jarrett è convinto che la carriera solista di Waltman abbia avuto un impatto sufficiente da meritare un riconoscimento individuale. Durante il suo podcast My World, Jarrett ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Waltman agli inizi della sua carriera, in particolare nei panni del Lightning Kid, sostenendo che abbia rivoluzionato il modo in cui venivano visti i lottatori più piccoli: “ È una scelta ovvia”, ha detto Jarrett. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jeff Jarrett: “Sean Waltman ha rivoluzionato il wrestling, merita la Hall of Fame da solo”

