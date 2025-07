La storia dipende dalla narrazione | chi ha voluto raccontarci il nazismo come un unicum?

in cui la chiarezza e la verità devono prevalere sulla retorica e sulla censura. Solo attraverso un linguaggio accurato possiamo davvero raccontare le storie che meritano di essere ascoltate, affinché il passato non si ripeta e il presente si possa affrontare con consapevolezza e responsabilità.

di Rosamaria Fumarola C’è voluto del tempo prima che si potesse parlare liberamente dell’eccidio in atto a Gaza come di un genocidio. Ora per fortuna, non bisogna più prepararsi ad uno scontro con qualche raffinato cultore della lingua prima di usare tranquillamente l’espressione. Cercare e trovare le parole giuste per ogni cosa certo non è semplice, ma è necessario, perché la civiltà ha bisogno di parole per costruirsi e la nostra è un’epoca che fa fatica ad interrogarsi per trovare espressioni che qualifichino perfettamente le realtà di cui è testimone. Qualcuno potrebbe obiettare che è difficile trovare parole per ciò che si presenta come inedito, come nuovo e che non ha alcun termine di paragone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it