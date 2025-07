Immissioni in ruolo docenti | obbligo di accettazione della sede assegnata AVVISO Ministero con istruzioni

Sei un docente in attesa di immissione in ruolo? Il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato un avviso fondamentale del 7 luglio, che chiarisce l'obbligo di accettare la sede assegnata ai docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo. Con queste nuove indicazioni, si apre un capitolo importante per la tua carriera: ecco cosa devi sapere per affrontare con consapevolezza questa fase cruciale.

Con avviso del 7 luglio il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni sull'obbligo di accettazione della sede assegnata per i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

