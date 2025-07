Calciomercato Inter secca smentita su Kokcu! E c’è un altro nome da depennare dalla lista degli obiettivi a centrocampo

Il calciomercato dell'Inter si svela ancora una volta ricco di colpi di scena: dopo la secca smentita su Kokcu, arriva un'altra conferma che depenna un nome dalla lista degli obiettivi a centrocampo. I dirigenti nerazzurri, pronti a rinforzare la mediana in vista della nuova stagione, devono riorganizzare le strategie in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Ecco chi è il nuovo nome da tenere sotto osservazione.

Calciomercato Inter, secca smentita da Milano su Kokcu! E c’è un altro nome da depennare dalla lista degli obiettivi a centrocampo. Ecco chi è. In vista della nuova stagione, i dirigenti del mercato Inter continuano a pianificare le mosse per rafforzare il reparto di centrocampo, soprattutto in caso di una partenza di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, classe 1994, è al centro delle attenzioni del Galatasaray, e la sua eventuale cessione potrebbe aprire le porte a un innesto importante in mezzo al campo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha ormai delineato il profilo ideale per completare il reparto: un centrocampista centrale in grado di dare equilibrio e coprire ampie porzioni di campo. 🔗 Leggi su Internews24.com