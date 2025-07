Fermana la partita prima in tribunale e poi sul campo

Fermana si gioca la sua rinascita, prima in tribunale e poi sul campo. Le prossime ore potrebbero infatti segnare un capitolo decisivo per il futuro dei canarini, con l’atteso pronunciamento del giudice sul delicato percorso di ristrutturazione del debito. Un momento cruciale che, da tempo, rappresenta una speranza concreta per la squadra e i suoi tifosi, pronti a scrivere un nuovo capitolo di rinascita e ambizione.

Le prossime ore in casa Fermana porteranno, stando a quanto si percepisce dagli ambienti canarini, il tanto sospirato pronunciamento da parte del giudice del Tribunale di fermo incaricato di valutare nel dettaglio la richiesta di omologa inerente la ristrutturazione del debito in pancia alla Fermana Fc. Una situazione e soprattutto un esito atteso da tantissimo tempo, svariati mesi ormai, che andrebbe a segnare una nuova importantissima fase non solo nell’estate fermana ma anche nel prossimo futuro. Le sensazioni sono senza dubbio improntate all’ottimismo in casa gialloblù con l’accettazione dell’omologa che andrebbe a tagliare di netto i debito con Agenzia delle Entrate, Inail e Inps, quest’ultimo attraverso la parte che rateizzata nel corso dei prossimi anni ma garantita attraverso il contributo messo normalmente a disposizione dal comune alla società per la gestione del Bruno Recchioni in quanto è lei a gestire lo stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, la partita prima in tribunale e poi sul campo

In questa notizia si parla di: fermana - tribunale - partita - prima

Fermana: attesa per l'omologa del debito dal Tribunale di Fermo - Il destino della Fermana si avvicina a un crocevia cruciale: l’attesa per l’omologa del debito, prevista per l’11 giugno dal Tribunale di Fermo, si fa sempre più intensa.

Fermana, la partita prima in tribunale e poi sul campo; State calpestando la storia della Fermana, i veri killer siete voi; Fermana: attesa per l'omologa del debito e cessione societaria in vista.

Fermana, la partita prima in tribunale e poi sul campo - Le prossime ore in casa Fermana porteranno, stando a quanto si percepisce dagli ambienti canarini, il tanto sospirato pronunciamento ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Fermana, telenovela ristrutturazione del debito agli sgoccioli - L’attesa di queste ore è proprio per l’omologa in casa Fermana visto che le ultime notizie indicano proprio la ... Riporta msn.com