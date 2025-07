Forbidden fruit raddoppia | dal 7 luglio doppio episodio nel daytime di Canale 5

Dal 7 luglio, Canale 5 sorprenderà i fan con una novità imperdibile: Forbidden Fruit raddoppia nel daytime, offrendo ben due episodi daily! La soap turca, amatissima e coinvolgente, si allunga nel palinsesto, regalando nuove emozioni e intrighi. Un cambio di programmazione che promette di tenere incollati milioni di telespettatori. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del drama e delle sorprese con Forbidden Fruit, la serie che non smette mai di sorprendere.

Cambio programmazione Mediaset: la soap turca Forbidden fruit (titolo originale Yasak Elma) da lunedì 7 luglio andrà in onda ogni giorno con ben due episodi in daytime su Canale 5. Forbidden fruit si allunga nel daytime di Canale 5. Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà qualche modifica: a partire da lunedì 7 luglio – complice la fine di The Family 2 – la dizi turca Forbidden fruit prolunga il suo appuntamento con i fans. La serie tv andrà in onda ogni giorno con due episodi, che prenderanno il via alle 14:19 – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia fino alle 15:51 circa, quando il timone passerà all’altra serie tv turca La forza di una donna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit raddoppia: dal 7 luglio doppio episodio nel daytime di Canale 5

In questa notizia si parla di: canale - forbidden - fruit - daytime

Forbidden Fruit – La nuova soap turca di Canale 5 - L’estate su Canale 5 si accende con un nuovo grande successo! Dopo il trionfo di serie come La Forza di una Donna, arriva Forbidden Fruit, la soap turca che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Il debutto della nuova soap turca Forbidden Fruit su Canale 5 ha già scatenato emozioni! Le tensioni tra Alihan e Zeynep si intensificano, con baci inaspettati e situazioni complicate. Ma attenzione, Zeynep scopre che il suo capo sta per sposare un'altra d Vai su Facebook

Forbidden Fruit, nuova serie turca Canale 5: trama, quando inizia, nel cast attori già noti in Italia; Mediaset, programmazione stravolta per il primo maggio: Amici, Uomini e Donne e Tradimento, cosa cambia; Nuove Soap a giugno su Canale5: Sono in arrivo Cuore Nero, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna.

Forbidden fruit si allunga nel daytime di Canale 5 - Forbidden fruit cambia orario: da lunedì 7 luglio la soap turca raddoppia l'appuntamento nel daytime di Canale 5. superguidatv.it scrive

Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 7 all'11 luglio - Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit da lunedì 7 a venerdì 11 luglio su Canale 5 e Mediaset Infinity, tutte le trame della dizi turca ... Secondo gazzetta.it