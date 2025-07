A Bacoli la sede della Scuola Nazionale Dantesca in Villa Ferretti bene confiscato alla camorra

A Bacoli, tra le meraviglie di Villa Ferretti, sorge la sede della Scuola Nazionale Dantesca, un luogo ricco di storia e rinascita. Questa splendida residenza, confiscata alla camorra e restaurata con cura, rappresenta un simbolo di speranza e cultura. Immergersi in questo contesto significa custodire e tramandare il patrimonio dantesco, un patrimonio che continua a vivere grazie al forte legame tra passato e presente. Continua a leggere per scoprire come questa sede diventa un fulcro di cultura e rinascita.

A Villa Ferretti, storica residenza di Bacoli di fine Ottocento costruita sui resti di una domus romana, la sede della Scuola Nazionale Dantesca.

Hanno scelto noi! Bacoli sarà la sede della Scuola Nazionale Dantesca. È un progetto del Ministero dell'Istruzione. Fantastico. Pensate che saranno due le città in Italia ad accogliere questo prestigioso ciclo di studi. Siena e Bacoli. Avete letto bene, ci siamo pr

A Bacoli la sede della Scuola Nazionale Dantesca in Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra; Scuola estiva 2025 Dante per la scuola

A Bacoli la sede della Scuola Nazionale Dantesca in Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra - A Villa Ferretti, storica residenza di Bacoli di fine Ottocento costruita sui resti di una domus romana, la sede della Scuola Nazionale Dantesca

