De Girolamo raddoppia | nuovo programma con interviste in stile Costanzo

Nunzia De Girolamo si prepara a raddoppiare, portando in scena un nuovo programma di interviste in stile Costanzo. Dopo il successo di Ciao Maschio, la giornalista potrebbe approdare alla seconda serata di Rai1, forse nel sabato notte, a partire da gennaio o febbraio. Questa mossa strategica promette di consolidare la sua presenza televisiva e di sorprendere il pubblico con contenuti sempre più coinvolgenti. Il progetto è destinato a rivoluzionare il panorama delle interviste in Italia.

Nunzia De Girolamo verso il "raddoppio"? Nella prossima stagione oltre a condurre il rodato Ciao Maschio la giornalista potrebbe misurarsi con un nuovo programma di interviste one-to-one in stile Costanzo. Le ultime indiscrezioni rilanciate da Davide Maggio sul suo sito portano alla seconda serata d Rai1, forse al sabato notte, a partire da gennaio o febbraio. Il tutto mentre Ciao Maschio da settembre approderà al sabato pomeriggio. Il progetto cucito addosso a De Girolamo, come accennato, è basato su interviste immersive one-to-one con un tributo ideale al celebre "cubo" di Maurizio Costanzo, in un format accattivante e contemporaneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - De Girolamo raddoppia: nuovo programma con interviste in stile Costanzo

