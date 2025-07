Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme Arriva il commento di Alessandra Celentano

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati a condividere momenti di gioia, sorprendendo fan e addetti ai lavori. Dopo mesi di silenzio e distanza, il loro sorridente ritorno ha acceso speranze e curiosità sui possibili sviluppi della loro storia. Le immagini pubblicate su Instagram hanno fatto discutere i follower, alimentando un vortice di emozioni e supposizioni. Ecco perché le nuove immagini condivise da Francesca sul suo profilo Instagram hanno colpito il cuore dei ...

Francesca Tocca e Raimondo Todaro tornano a farsi vedere insieme, sorridenti e complici, dopo mesi di silenzio e lontananza. La loro ultima apparizione congiunta risaliva a tempo prima dell’annuncio ufficiale della rottura, arrivato a gennaio. Da allora, i due ex volti storici di Amici avevano preso strade separate, almeno pubblicamente. Ecco perché le nuove immagini condivise da Francesca sul suo profilo Instagram hanno colpito il cuore dei fan. Nella gallery si vedono entrambi emozionati e fieri, mentre assistono all’esibizione della figlia Jasmine, 11 anni, che sembra aver ereditato da mamma e papà la passione travolgente per la danza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

