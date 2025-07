Conte telefona a Manna | vuole a tutti i costi un esubero della Juve | L’affare si chiude per pochi milioni

Antonio Conte, noto per la sua determinazione e ambizione, si sta facendo strada anche nel calciomercato estivo del Napoli. La sua volontà di costruire un organico ultra competitivo lo ha portato a contattare personalmente Manna, puntando forte su un esubero della Juventus. L’affare, che si è chiuso in breve tempo per pochi milioni, rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la squadra e alimentare i sogni di vittoria.

Conte telefona a Manna: vuole a tutti i costi un esubero della Juve L’affare si chiude per pochi milioni"> L’allenatore del Napoli sta partecipando attivamente al calciomercato estivo, vuole un organico ultra competitivo. Antonio Conte è da sempre sinonimo di ambizione, anche e soprattutto quando si parla di calciomercato. Ovunque abbia allenato – dalla Juventus all’Inter, passando per il Chelsea e il Tottenham – ha imposto fin da subito una visione chiara, pretendendo rinforzi adeguati e profili funzionali al suo sistema. Non si accontenta mai di soluzioni tampone: per Conte, ogni acquisto deve avere un impatto immediato, perché ogni stagione va affrontata con l’obiettivo di vincere, non di programmare a lungo termine. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte telefona a Manna: vuole a tutti i costi un esubero della Juve | L’affare si chiude per pochi milioni

In questa notizia si parla di: conte - vuole - telefona - manna

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Una consonante ti cambia la vita e il mercato del Napoli. Conte voleva Nusa ma Manna capisce… Il tecnico chiama il ds durante Italia-Norvegia: «Prendiamo questo Nusa, subito». Manna però sente Musa, ci aggiunge una acca, e il gioco è fatto. Di Nino Russ Vai su Facebook

Napoli, non solo Lang: da Juanlu a Chiesa, Manna lavora per dare a Conte...due squadre; Manna vuole regalare tre rinforzi a Conte entro Dimaro. Beukema è uno di questi; Voglio due titolari per ruolo. Conte categorico con Manna sul calciomercato: le ultime.

Conte vuole Lukaku al Napoli, gli telefona per dirgli cosa vuole da lui e fa subito una richiesta - Fanpage.it - Antonio Conte vuole rinforzare l’attacco del Napoli con Romelu Lukaku: l’allenatore ha telefonato al calciatore belga per dirgli cosa vuole da lui e gli ha fatto subito una richiesta precisa. Come scrive fanpage.it

Ieri sera telefonata Conte-De Laurentiis-Manna: filtra lo stato d'animo del tecnico - MSN - Vuole «visione e programmazione», le parole chiave del Conte- Segnala msn.com