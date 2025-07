Francesco Rezzonico accoltella a morte il padre dopo una domenica in famiglia | fermato in provincia di Varese

Una domenica di serenità si è trasformata in tragedia a Luino, in provincia di Varese, quando Francesco Rezzonico, 25 anni, ha colpito a morte il padre con un coltello da cucina. La scena, assistita dall’ex moglie e dal fratello minore, ha scioccato l'intera comunità. Mentre la polizia lo ascolta nelle prossime ore, si solleva un interrogativo: cosa possa aver spinto un giovane a un gesto così estremo?

Francesco Rezzonico ha accoltellato il padre con un coltello da cucina dopo una domenica trascorsa in famiglia. È successo a Luino, in provincia di Varese, nella sera di domenica 6 luglio. Ad assistere alla scena, l’ex moglie della vittima, e madre del ragazzo, e l’altro figlio, che avrebbe tentato, invano, di difendere il padre. Nelle prossime ore, il 25enne verrà ascoltato dalla polizia. I tre uomini sono residenti in Svizzera, a Lugano. Si scaglia sul padre a seguito di una lite furibonda. Avevano trascorso una domenica in famiglia, Francesco Rezzonico e suo padre Boris, quando, al termine della giornata, verso le 20 di domenica 6 luglio, i due hanno iniziato a litigare furiosamente. 🔗 Leggi su Open.online

Luino (Varese), arrestato un 25enne, Francesco Rezzonico, che ieri ha ucciso a coltellate il padre adottivo Boris, svizzero di 57 anni, al culmine di una lite in un appartamento dove risiede la madre del ragazzo ed ex moglie della vittima @ultimoranet Vai su X

Il 25enne Francesco Rezzonico uccide il padre adottivo a coltellate, la fuga in strada e l'arresto alle porte di Varese. L'altro figlio ha provato a salvarlo Vai su Facebook

