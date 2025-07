Gradimento di governatori e sindaci | in calo De Luca ed il primo cittadino di Salerno

Il gradimento di Vincenzo De Luca e dei sindaci in generale sta vivendo una battuta d'arresto significativa, con un calo del 15% nei consensi di De Luca che lo fa scivolare dal 4° al 7° posto nella classifica dei governatori. Una tendenza preoccupante che riflette il mutato clima politico e la crescente attenzione dei cittadini. Ma mentre il presidente della Campania vede diminuire il proprio supporto, altri leader continuano a mantenere saldo il loro ruolo…

Un calo del 15% di consensi, una brusca discesa per Vincenzo De Luca che passa dal 4° al 7° posto nella classifica sull'indice di gradimento dei governatori che ha visto il presidente della regione Campania sempre in pole position a fianco al suo amico Luca Zaia con cui ha condiviso la battaglia per il terzo mandato. Ma mentre il collega del Veneto mantiene salda la posizione sul podio con la seconda posizione, dietro solo a Massimiliano Fedriga, alla guida del Friuli Venezia Giulia, nel Governance Pool 2025, la tradizionale classifica redatta dal Sole24ore e pubblicata oggi, il presidente uscente della regione Campania è settimo, racchiuso in un terzetto tutto meridionale terzetto tutto meridionale, composto da Roberto Occhiuto (Calabria, 58%), Renato Schifani (Sicilia, 56%).