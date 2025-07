Ringo Starr ha chiesto delle modifiche alla sceneggiatura del biopic sui Beatles di Sam Mendes

Ringo Starr desidera che il biopic sui Beatles di Sam Mendes rifletta fedelmente la magia e l’autenticità della band. Con l’evento cinematografico atteso nel 2028, i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa di scoprire ogni dettaglio della leggenda. Dopo il suo incontro a Londra, Starr si impegna a garantire che il film catturi l’essenza e le emozioni di quegli anni indimenticabili, rendendo omaggio a un capitolo fondamentale della musica mondiale.

Con i cinema che si preparano alla “British Invasion” in vista dell’evento cinematografico dedicato ai Beatles nel 2028 ( quattro film, uno per ogni membro della band ), Ringo Starr ha fatto sapere di star facendo in modo che i film siano quanto più accurati possibile. Dopo essere volato a Londra ad aprile per incontrare il regista Sam Mendes, il batterista dei Beatles ha rivelato di avere avuto delle riserve su come è stato descritto il suo primo matrimonio con Maureen Starkey Tigrett nella sceneggiatura del biopic, scritto da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne. 🔗 Leggi su Cinefilos.it