American Magic vince il 52 Super Series | battuta Paprec di un solo punto

In un emozionante duello tra titani a Cascais, la 52 Super Series ha regalato emozioni indimenticabili: American Magic ha trionfato di un solo punto sulla francese Paprec, dimostrando tutta la magia della vela. Sul podio anche Alkedo powered by Vitamina, che ha conquistato un brillante quinto posto. Un appuntamento che ha consacrato il talento e la passione del mondo nautico internazionale.

