Quasi un royal wedding per la cantante con tanto di abito con velo chilometrico A far rumore l' assenza di tre delle quattro ex compagne di palco

Un’atmosfera da favola, ricca di eleganza e stile, ha reso il matrimonio di Melanie Brown un evento indimenticabile. Tra abiti da sogno e momenti di pura magia, la star ha dimostrato che anche le icone più audaci sanno sorprendere con classe e raffinatezza. La sua giornata speciale si è conclusa con un lieto fine che resterà nella memoria di tutti, segnando un nuovo capitolo di glamour e emozioni.

N iente leopardato all’altare, ma un look regale e sorprendentemente classico per una delle icone pop più audaci degli anni ’90. Melanie Brown – per il mondo, Mel B delle Spice Girls – ha detto sì a Rory McPhee in un’atmosfera da royal wedding. Sabato 5 luglio, nella cornice imponente della Cattedrale di St Paul a Londra, la cantante ha incantato tutti con due abiti nuziali scelti con cura, circondata da celebrità, amici e, ovviamente, da quel pizzico di stile Spice che non l’ha mai abbandonata. Abiti da sposa particolari PE2025. guarda le foto Mel B, abito da sposa degno di un royal wedding. Per la cerimonia religiosa nella cripta della cattedrale di St?Paul a Londra, Mel B ha scelto un abito firmato Josephine Scott, stilista britannica nota per le sue creazioni romantiche e raffinate. 🔗 Leggi su Iodonna.it