Thuram | Il Napoli fa molto bene ma noi vogliamo vincere!

Marcusè concentrato su Lecce-Inter, anche se arrivano alle orecchie le vittorie del. Le sue parole su Dazn.RINCORSA – Marcusrilascia un breve commento sulla partita tra Lecce e Inter, ma anche sulla prima in classifica: «Ilè una buonissima squadra, fama siamo concentrati su di noi estasera. Il campionato e Champions, è il nostro mestiere. Andiamo avanti partita dopo partita e faremo il massimo. Sto ascoltando Lautaro Martinez per segnare di più, sta andando benissimo con lui e adoro giocare con lui. Anche lui ora fa gol e va benissimo»