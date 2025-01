Sport.quotidiano.net - Ternana Vis Pesaro 2 a 1, grande rimonta e vittoria delle Fere

Terni, 26 gennaio 2025 – Ladi mister Abate vince incon le reti di Cianci e Donati e con una ripresa a tutto gas conserva il secondo posto in classifica, mantenendo a cinque punti la distanza dalla capolista Entella e spegnendo, per ora, i sogni di gloria della Visdi mister Stellone.dai due volti, impacciate nel primo tempo e spumeggianti nella ripresa. Dopo una buona occasione dellacon Casasola, Visin vantaggio al quarto d’ora con Cannavò, il cui debole destro passa sotto le gambe di un compagno e inganna Vannucchi. I rossoverdi subiscono il colpo e non riescono a imbastire una reazione, che resta tiepida: una punizione alta di Cicerelli e poco più. Nella ripresa entrano Curcio e Donati al posto di Aloi e Martella e lacambia volto.