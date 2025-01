Spettacolo.periodicodaily.com - Sarah Toscano E Ofenbach Insieme A Sanremo 2025, Un Duetto Imperdibile Alla Serata Delle Cover

, in gara al Festival dicon il brano “Amarcord”, duetterà con il duo di producer e DJ(Dorian Lauduique e César De Rummel) durante ladi venerdì 14 febbraio. Sul palco, la giovane promessa del pop italiano e la band francese da 4,7 miliardi di stream globali porteranno “Overdrive”.Lasul Palco dell’Ariston con gliUn evento che promette di segnare la storia di, giovane stella del pop italiano, salirà sul palco dell’Ariston per unspeciale con i celebri produttori e DJ francesidurante la, venerdì 14 febbraio. La cantante, che si esibirà con il suo brano “Amarcord”, un pezzo carico di emozioni, si unirà al duo francese per interpretare “Overdrive”, una hit che ha già conquistato oltre 398,3 milioni di stream su Spotify e che ha ottenuto la certificazione Oro in Italia.