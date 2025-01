Ilrestodelcarlino.it - Samb, big match a L’Aquila. Atletico Ascoli con la Recanatese

Oltre ad Ancona-Vigor Senigallia è derby anche tra. Per il bigdi giornata riflettori puntati sicuramente suenedettese, seconda contro prima in classifica. In fondo alla classifica si troveranno di fronte invece ultima contro penultima: Notaresco-Civitanovese, scontro da brividi. Il programma Serie D (girone F), 21esima giornata. Oggi (ore 14:30). Ancona-Vigor Senigallia (arbitro Romeo di Genova),, Avezzano-Città di Teramo, Castelfidardo-Chieti (arbitro Scarpati di Formia), Forsempronese-Sora, Città di Isernia S.Leucio-Fermana,enedettese, Notaresco-Civitanovese, Roma City-Termoli. Classifica:enedettese 49;40; Teramo 37; Chieti 35; Ancona 33; Forsempronese 31;29; Castelfidardo 28; Vigor Senigallia 26;e Avezzano 23; Roma City 22; Sora 21; Fermana e Termoli 20; Isernia 19; Civitanovese 17; Notaresco 12.