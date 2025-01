Questo video non mostra un 35enne che sposa una bambina di 9 anni in Iraq

Leggi su Open.online

Circola undi un presunto matrimonio tra une unadi 9in. La scenai festeggiamenti dell’uomo e il momento in cui entra insieme alla, vestita di bianco, in una stanza, probabilmente quella dove si suppone sarebbero state celebrate le nozze. Attraverso una ricerca inversa è stato possibile rintracciare il fotografo e lo sposo, riscontrando che la narrazione diffusa online è del tutto falsa.Per chi ha frettaIlnon è stato registrato in, ma in Libia.L’uomo non hato la, essendo sua nipote e figlia di suo fratello.AnalisiIlviene condiviso con la seguente narrazione:In #uomodi 9grazie alla nuova legge “conforme alla #Sharia”Il matrimonio è stato organizzato dopo l’approvazione da parte del Parlamento iracheno che abbassa l’età del consenso a soli 9