Iltempo.it - Pietrangeli non molla: "Jannik mi ha superato? I conti si fanno alla fine"

Leggi su Iltempo.it

Nonun colpoSinner, che ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, il suo terzo Slam: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set sul tedesco Alexander Zverev, 6-3, 7-6, 6-3. L'altoatesino diventa l'unico italiano, uomo o donna, con tre titoli nei major in singolare, superando Nicola, icona del nostro tennis, che ha trionfato due volte al Roland Garros nel 1959 e 1960, gli anni in cui il giornalista Lance Tingay l'ha considerato numero 3 del mondo. Quella di Sinner a Melbourne "è stata una passeggiata. Ormai lui passeggia in campo. Io già l'anno scorso avevo detto che in questa stagione Sinner dovrà dare un vantaggio agli avversari. Nessuno è al suo livello, e non è colpa loro. Lui è troppo forte". dice Nicolache non ha mai nascosto una rivalità intergenerazionale con il talento azzurro.