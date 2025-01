Metropolitanmagazine.it - Paola Minaccioni è fidanzata? Dal tradimento dell’ex al padre importante e famoso

attualmente non sembra impegnata in nessuna relazione. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair di qualche anno fa, l’attrice aveva parlato di tradimenti. In tv e al cinema la vediamo interpretare donne ferite e abbandonate dal proprio partner, nella vita reale le cose non sembrano essere molto diverse: “Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte. Ma io sono di questa scuola di pensiero: finché sei felice, meglio non sapere. Se, invece, sei infelice è tutta un’altra storia: non sono le corna il problema, né il motivo”. L’attrice aveva poi raccontato di essere stata una donna tradita e di aver reagito come meglio ha potuto: lasciando il proprio compagno.L’attrice, figlia di Roberto, lo storico massaggiatore della Roma negli anni ’70, dopo aver studiato drammaturgia classica ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando al laboratorio di Serena Dandini.