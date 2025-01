Ilrestodelcarlino.it - Non è una partita come le altre, ecco perché. I giallorossi vogliono una rivincita sul campo

Che la Pistoiese Fc sia una sorta di Aglianese ritinteggiata di arancione, non lo dicono i giornali, ma la Federcalcio, dal momento che la matricola federale (917375) è la stessa. Ovvero, c’è continuità. O meglio, fra la Pistoiese storica, quella della serie A 1980-81 con Lippi, Bellugi e Agostinelli, poi fallita due volte (‘88 e 2009) ma sempre ridal basso, e la Pistoiese Fc di oggi, non c’è nulla in comune, se non i colori sociali. Che poi le regole lo ammettano, è un altro discorso. Cosìè ammesso il risentimento del club toscano quando si evidenzia questo aspetto. Fa parte del gioco, insomma. Il Ravenna – fallito due volte e ripartito dall’Eccellenza nel 2001 e dalla Promozione nel 2012 – che scenderà inoggi, non ha mai cercato scorciatoie. È stato riammesso (non ripescato, la differenza è sostanziale) nel 2020, dopo una delle più grandi ingiustizie mai viste, legate al blocco dei campionati per covid.