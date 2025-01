Anteprima24.it - Napoli, Conte “L’intensità di oggi è da partita europea, squadra tutta unita”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“diè da, con ritmi altissimi e pressione a tutto campo. Ora abbiamo il match difficile contro la Roma, ma aver vinto a Bergamo e contro la Juventus in questo modo ci deve dare grande soddisfazione”. Antoniorende omaggio al suodopo la vittoria in rimonta contro i bianconeri, ma invitando a “mantenere l’entusiasmo, che è linfa vitale”, sostiene anche che “in una piazza molto passionale bisogna stare tranquilli, tenere i piedi per terra“.“Avere 53 punti è qualcosa di straordinario rispetto allo scorso anno e senza Osimhen, Zielinski e ora Kvaratskhelia – insiste poi -. Si sta un po’ sottovalutando quanto sta facendo questa, sento dire dai guru che noi faremmo difesa e contropiede, mi sembrano opinioni strane.