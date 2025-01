Sport.quotidiano.net - Montevarchi con i cerotti: guida Priore

L’ultima domenica di gennaio riserva alun’altra partita-chiave sulla strada che può condurre alla definitiva tranquillità. E manco a dirlo anche con l’Orvietana che in classifica ha 27 punti, uno in meno dei rossoblù, la posta in palio rimane alta. Vincere oggi al Brilli Peri significherebbe per l’Aquila di Atos Rigucci compiere un bel passo in avanti per la salvezza. Tra il dire e il fare, tuttavia, ci sono le stesse aspirazioni degli umbri,ti da Antonio Rizzolo che fu un attaccante di valore in diverse formazioni di A, B e C. All’appuntamento della quarta giornata di ritorno le due squadre arrivano incerottate per assenze di rilievo. Se i valdarnesi devono rinunciare per squalifica al perno del centrocampo Davide Sesti e per infortuni muscolari ad Alberto Picchi, ancora ai box, e Lorenzo Boncompagni (bloccato da un risentimento alla vigilia della sfida), gli ospiti non sono messi meglio.