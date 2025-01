Ilgiorno.it - Milano, minacce di morte “serie e circostanziate” a due magistrati: rafforzate le misure di sicurezza

dial procuratore capo di, Marcello Viola e al pm della Dda Alessandra Cerreti.ritenute molto, che hanno portato a innalzare ledinei confronti dei due, mentre la Procura di Brescia, competente sulle indagini che vedono vittima le toghe milanesi, ha aperto una inchiesta. Il timore è che lesiano collegate con l'inchiesta 'Hydra’ sulla mafia a tre teste, ovvero l'alleanza in Lombardia fra mafia, camorra e 'ndrangheta, entrata nel vivo con la conferma della suprema corte dell'impianto dell'accusa di mafia e l'esecutività degli arresti. Tra questi quelli di Gioacchino Amico, poi scarcerato perché aveva già passato un anno in custodia cautelare per altri reati, e Giovanni Abilone, ritenuto dagli inquirenti uno degli esponenti mafiosi collegati al mandamento di Castelvetrano di Matteo Messina Denaro.