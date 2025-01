Liberoquotidiano.it - Milan al cardiopalma, ribalta il Parma con due gol in pieno recupero: un finale pazzesco

Il, ancora una volta, laine vince 3-2 a San Siro contro il, in unspettacolare favorevole ai rossoneri che con il cuore fanno passare la paura. Dopo il ko con la Juventus, la squadra di Sergio Conceiçao torna al successo in campionato e sale a 34 punti, portandosi in sesta posizione con il Bologna e scavalcando momentaneamente la Fiorentina, mentre il, vede sfumare punti importanti e resta a 20 punti in piena lotta per non retrocedere. La vittoria in Champions con il Girona faceva presagire una gara più semplice per la squadra rossonera che invece è andata subito in difficoltà subendo lo svantaggio con i ducali al 24' con Cancellieri, poi il pari al 38' con il rigore realizzato da Pulisic ma neldi gara, con ilin spinta subisce il gol delall'80' in contropiede con Del Prato.