MI piace un amico di mio padre

A tutte le giovani donne può capitare una crush per un tipo molto più grande. Ma perché si verifica, in modo del tutto inaspettato, che l’interesse scatti per un uomo che potrebbe essere nostro?Perché ci si innamora di un uomo “over”L’attrazione è un meccanismo complesso influenzato da fattori culturali, sociali e psicologici. E poi, se siamo teen, neo-maggiorenni o poco più – ovvero in un’età in continua trasformazione – siamo ancora alla scoperta del mondo e dei suoi meccanismi, compresi quelli sentimentali.Talvolta ci sentiamo costrette in schemi che non ci sembrano giusti per noi, oppure siamo tentate di esplorare nuove strade al di fuori di quelle conosciute e condivise da tutti.Un uomo molto più grande può fare la differenza tra quello che si aspettano gli altri da noi e quello che noi desideriamo: può essere elettrizzante provare l’emozione di sedurre qualcuno che è al di fuori del nostro ambiente e delle abitudini delle altre ragazze.