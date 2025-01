Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-2: al via il secondo tempo, esce de Vrij

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP54? SOMMER PRESENTE! Altra ripartenza del, che va avanti con Pierotti. L’argentino sceglie di andare su Krstovic, che calcia in porta ma c’è un grande Sommer.52? Deviazione in anticipo di Helgason sul cross di Dorgu, pallone che termina al lato. Ma ilc’è.47? Occhio alla deviazione di Krstovic sul cross di Tete Morente, ma l’attaccante montenegrino colpisce alto. Buon approccio dei salentini.19.04: INIZIA LA RIPRESA19.