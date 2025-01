Inter-news.it - Lecce-Inter 0-4, pagelle: Frattesi da 8, Lautaro Martinez segue

L’vince contro ilcon il risultato di 4-0. Davidemerita il premio di MVP per il momento, sblocca i conti. Dietro non può mancare un immenso, ledella gara. YANN SOMMER 6 – Poche parate, tutte non particolarmente difficili. Due quelle rilevanti, prima su Krstovic poi su Ramadani nel secondo tempo.– DIFESAMATTEO DARMIAN 6 – Sbaglia un passaggio grave al centro del campo con l’esterno del piede, ma gestisce con tranquillità nel resto del match.STEFAN DE VRIJ 6 – Viene ammonito per un fallo inesistente in cui prende solo palla in scivolata su Krstovic. Preciso come sempre, non è una novità.– dal 46? YANN BISSECK 6 – Sul risultato di 4-0 fa unvento decisivo per mantenere il clean sheet su Pierotti. Diga anche da centrale della linea a tre.