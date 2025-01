Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 26 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262025 Ariete È meglio non prendere le cose di punta, cercate di aggirare gli ostacoli ed evitate gli scontri diretti; fingetevi disinteressati davanti a una offerta. Scatterete al momento opportuno. Non dovete pensare di aver perduto chissà quali occasioni, quelle buone e vere devono ancora arrivare, la prossima settimana le influenze positive dall'Acquario raggiungeranno la punta più alta. Le testimonianze di affetto non mancano, ma vi dovete calmare in amore, Luna va in Capricorno. Toro In queste notti senza Luna, il cuore non vuole stare solo, ma voi avete la Luna astrologica in splendida posizione rispetto al vostro Urano, accadrà tutto in una notte.