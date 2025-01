Sport.quotidiano.net - Inter, poker a Lecce per restare a contatto con il Napoli

, 26 gennaio 2025 – Non c'è storia al Via del Mare e ce n'è ancora per la corsa scudetto. Il discorso resta aperto grazie allo 0-4 con cui l'si sbarazza del, restando a -3 dalcon una partita in meno. La gara è un monologo nerazzurro, due gol per tempo e tante altre occasioni, con altre due reti annullate per fuorigioco. Alla fine anche Sommer, dopo 45' con pochi patemi, si iscrive agli highlights respingendo su Krstovic e Ramadani, tenendo inviolata la porta. Ma il confronto delle chance è impari. Tanto più che l'mette in discesa la gara da subito. Frattesi protagonista Segna al 6' con Frattesi, sfiora più volte il bis, lo centra con una giocata del singolo (Lautaro). Inzaghi riceve ottime risposte anche da chi non è teoricamente un titolare. Il tanto discusso Frattesi, al centro delle voci di mercato, segna e guadagna un rigore.