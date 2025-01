Ilfattoquotidiano.it - “Il Veneto ai veneti”: la raccolta firme della Liga per il 3° mandato di Zaia. E il governatore gongola: “E’ una chiamata di popolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laa favore del terzodi Lucacome presidenteRegione“è unadi“. A dirlo è lo stessonelle ore in cui laVeneta sta portando avanti la petizione con l’azione operativa di oltre 320 sezioni del partito. “Io non ho promosso questadi, ringrazio per questa attestazione di stima, è unadi– dice– non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l’ho detto”.Alberto Stefani, segretarioVeneta che ha dato il via all’iniziativa, spiega: “Con la nostrachiediamo in primo luogo che vi sia lo sblocco dei mandati per il presidente; in subordine, che il candidato presidente in questa regione spetti al partito che in, più di tutti, raccoglie 159 sindaci e 1178 amministratori.