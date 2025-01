Agi.it - Il fegato di un bimbo di 5 mesi salva una bimba di 8

AGI - Eccezionale trapianto dipediatrico all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Unatorinese di soli 8di età ha ricevuto ildi undeceduto a 5. La piccola, affetta dalla nascita da una grave malformazione, nota come atresia delle vie biliari, era stata sottoposta nel mese di luglio scorso, a 2di vita, all'intervento a intento riparativo di porto-entero-anastomosi secondo Kasai, presso la Chirurgia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Come purtroppo accade in circa un terzo dei casi dopo questo tipo di intervento, il flusso della bile dalverso l'intestino non è ripreso e ildella bambina è andato inesorabilmente incontro all'evoluzione in cirrosi epatica. Rapida è stata la comparsa di scompenso epatico, con sviluppo di versamento di liquido ascitico in addome e di stato di ittero severo.