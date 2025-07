Corvetto | il Comune cerca associazioni per gestire il Centro Ferrara

Se sei un’associazione culturale o del tempo libero alla ricerca di un’opportunità unica, questa è la tua occasione! Il Comune di Milano invita le realtà del settore a presentare domanda per gestire e animare il Centro comunale di piazzale Ferrara nel quartiere Corvetto. Approfitta di questa occasione per contribuire alla vita del quartiere e promuovere iniziative coinvolgenti. Non perdere il termine: il bando si chiude il 14 luglio!

Milano, 6 luglio 2025 – Cercansi soggetti culturali per animare il Centro comunale di piazzale Ferrara, nel cuore del quartiere Corvetto. Palazzo Marino ha lanciato un bando, che si chiuderà il 14 luglio, per individuare attività ricreative, culturali e del tempo libero nell’immobile sopracitato, in via Mincio 23, dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2026, per una durata complessiva di 14 mesi. Le caratteristiche della prestazione oggetto dell’affidamento saranno le seguenti: apertura obbligatoria del Centro per 350 giorni all’anno e per 40 ore la settimana nella fascia diurna, comprese tra le 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corvetto: il Comune cerca associazioni per gestire il Centro Ferrara

