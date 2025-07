Real Madrid Borussia Dortmund 3-2 | finale pazzo al MetLife Merengues in 10 due gol del Borussia ma Mbappé manda i Blancos in semifinale

Un finale mozzafiato al MetLife Stadium di Atlanta: il Real Madrid, in dieci uomini, supera il Borussia Dortmund 3-2 in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Nonostante le due reti iniziali dei gialloneri, √® Mbapp√© a riscrivere le sorti del match, portando i blancos in semifinale nel modo pi√Ļ spettacolare possibile. Un match che rester√† nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, dimostrando ancora una volta il fascino imprevedibile del calcio internazionale.

Al MetLife Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, Real Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Real Madrid Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Primo tempo in discesa per le Merengues, che chiudono .

