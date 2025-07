Prosa e concerti della Normale Il Verdi anticipa due cartelloni big

La stagione teatrale e concertistica della Normale del Verdi si preannuncia come un entusiasmante viaggio tra epoche e emozioni, con otto titoli scelti per incantare il pubblico da novembre ad aprile. Con una programmazione curata da Marco Tutino, il teatro promette di essere il palcoscenico di grandi artisti che hanno segnato il passato e…

"Siamo sicuri che la stagione confermerà le aspettative del pubblico perché ne vediamo tutte le premesse". È ottimista Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, aprendo il sipario dei cartelloni della Prosa e dei Concerti della Normale del Verdi. Otto titoli da novembre ad aprile: un percorso tra grandi classici e drammaturgia del Novecento curato da Marco Tutino che promette "una stagione di artisti hanno segnato il passato e, grazie a regie e interpretazioni attuali, continuano a parlarci del presente". Il sipario si apre l'8 e 9 novembre con "Coppia aperta quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame, affidato alla verve di Chiara Francini e Alessandro Federico.

