Dickens e il tour in città I racconti di Lucinda La nipote dello scrittore ospite della Fellowship

La Dickens Fellowship, fondata nel 1902, si dedica con passione a diffondere non solo l’eredità letteraria di Charles Dickens, ma anche i valori umani e sociali che permeano le sue opere. Recentemente, la visita di Lucinda Hawksley Dickens, nipote dello scrittore e presidente dell’associazione, ha arricchito il tour in città, ispirando incontri coinvolgenti e testimonianze di un’eredità senza tempo. Un’occasione unica per riscoprire il messaggio etico e culturale di Dickens.

Grande successo per gli incontri promossi dalla Dickens Fellowship. La nipote del grande scrittore Lucinda Hawksley Dickens, presidentessa dell’associazione internazionale, ne è rimasta particolarmente colpita nel suo soggiorno in città di questi giorni, ospite del sodalizio presieduto da Marzia Dati. Qual è la missione della Dickens Fellowship? "Dal 1902 è quella di promuovere non solo l’opera letteraria dickensiana, ma soprattutto la sua etica e la sua morale ". Perché è importante leggere Dickens ancora oggi? "Per il suo interesse verso l’umanità. È stato uno scrittore politico e impegnato che ha lasciato un senso di speranza per un futuro migliore, combattendo contro ogni forma di ingiustizia sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dickens e il tour in città . I racconti di Lucinda. La nipote dello scrittore ospite della Fellowship

